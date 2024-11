Confindustria Nautica al Metstrade con 74 aziende italiane

Da martedì prossimo al 21 novembre Confindustria Nautica sarà presente con una collettiva di 74 aziende italiane al Metstrade di Amsterdam, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per l'industria nautica da diporto. "Tutta l'eccellenza del Made in Italy del settore sarà protagonista ad Amsterdam - dichiara Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica -. Il comparto degli accessori e componenti nautici italiani detiene un ruolo di primo piano nello scenario internazionale, apprezzato per qualità, innovazione e design. Grazie a un know-how che combina artigianalità e tecnologie all'avanguardia, nel 2023 il fatturato complessivo dell'intero settore degli accessori supera i 2 miliardi di euro, con +10,9% rispetto al 2022 per la parte relativa alla produzione nazionale". Il primato della nautica italiana è stato confermato anche dalle nove nomination ricevute dalle aziende italiane ai Dame Design Awards, i nove riconoscimenti ai migliori prodotti che sono presentati al Metstrade e valutati in termini di funzionalità, impatto ambientale ed estetica, andati a Veleria San Giorgio, Besenzoni, Webasto marine, Blue-Airco, Antal, Douglas marine, Easysea, Mitek e Toio.



