Calcio: Sampdoria; Accardi blinda Sottil, 'non è a tempo'

Ci mette la faccia il ds della Sampdoria Pietro Accardi che ha voluto zittire i rumors sul tecnico Andrea Sottil che sembrava essere finito nel mirino dopo il pesante 3-0 incassato a Pisa: "Non è 'a tempo', ha la fiducia da parte della società e della squadra ma lo sa benissimo che bisogna vedere un altro atteggiamento in tutte le partite, non solo nel primo tempo ma anche nel secondo'' spiega il responsabile dell'area tecnica doriana che riavvolge il nastro di un avvio di campionato al rallentatore con la squadra che ha alternato momenti positivi a sconfitte, anche tra le mura amiche, che hanno lasciato un segno profondo.

"Credo nel valore di questa squadra, ma non sempre però c'è stato l'atteggiamento giusto e mi assumo anche io la responsabilità di questo. Voglio che la squadra abbia la faccia di Sottil e anche la mia: aggressiva, cazzuta. Ma prima di chiedere ai calciatori pretendo sempre da me stesso", aggiunge Accardi che parla dei tre giorni di ritiro: "Non è stata una misura punitiva, ma come una soluzione per confrontarci ancora di più. Siamo consapevoli in che momento ci troviamo ma possiamo ripartire. È stata una presa di coscienza collettiva, da parte mia, dell'allenatore e della squadra''.



