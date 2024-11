Alla Spezia 'A bridge to Africa' con delegazioni nordafricane

Si svolge da oggi alla Spezia "A bridge to Africa", due giorni di confronto sui temi dei commerci marittimi a cui partecipano delegazioni provenienti da Egitto, Algeria, Marocco e Tunisia. "Parlare di Africa è di stretta attualità da un punto di vista economico, portuale, sociale e lavorativo - dice Federica Montaresi, commissaria straordinaria dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale -. Significa parlare di Mediterraneo, interessato dal Piano Mattei che punta a rafforzare la posizione dell'Italia in una zona strategica che vale un interscambio da 60 miliardi di euro nel 2023, di cui 20 di export. Il 22 per cento dell'import totale del porto della Spezia arriva dal nord Africa, a partire dal gnl d'Algeria, mentre l'export verso la stessa area rappresenta il 13%. A Marina di Carrara circa 150mila tonnellate di merce vengono movimentate da e per il nord Africa ogni anno ".

Tra gli organizzatori il Propellers club La Spezia e Marina di Carrara, Click utility e il Comune della Spezia. "Questo evento è pensato per stimolare il business dell'industria manifatturiera e della transizione energetica, obiettivo per cui La Spezia si candida a diventare un punto di riferimento in Liguria e non solo", spiega l'assessora Patrizia Saccone.

Tra il 2018 e il 2023 il valore delle portacontainer nei porti africani è aumento del 20%, ma la navigazione non è sempre sicura come dimostrano le crisi degli stretti, a partire dal Mar Rosso che porta a Suez. "Il tema del rapporto tra l'Italia e il continente africano è caro alla Marina Militare - sottolinea l'ammiraglio Flavio Biaggi, comandante marittimo Nord -. Siamo un Paese marittimo rivolto verso l'Africa e al centro di un corridoio di transito che viene definito un medio oceano tra l'Indo Pacifico e l'Atlantico. Un sistema pieno di sfide da superare in cui la Marina garantisce vigilanza. Il nostro sforzo è considerevole: abbiamo fino a quaranta navi impegnate in mare per 7 mille uomini e donne che garantiscono la libertà delle vie di comunicazione. La presenza della Marina Militare alla Spezia è storica e fondamentale, un punto di forza per una città a forte vocazione marittima".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA