Zangrillo, contributo dei giovani essenziale per modernizzare Pa

"I giovani rappresentano il futuro del nostro Paese e il loro contributo è essenziale per modernizzare e rendere più efficiente la nostra pubblica amministrazione. Attraverso iniziative come il festival 'Orientamenti', vogliamo incentivare i giovani a considerare le opportunità di carriera nel settore pubblico, dove le loro competenze e idee innovative possono fare la differenza". Lo dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo commentando il via a Genova della 29/ma edizione del 'Festival Orientamenti', il salone nazionale dell'educazione e della formazione che il 15 novembre chiuderà con un evento dedicato al lavoro nella pubblica amministrazione con la partecipazione dello stesso ministro.

La prima giornata del festival secondo gli organizzatori si è chiusa con circa 40mila presenze. Negli spazi espositivi i giovani attraverso un gioco interattivo con tecnologia e interazione diretta possono scoprire, grazie ad una serie di indizi, le diverse professioni che vivono nella pubblica amministrazione. Un modo divertente e inedito per raccontare ai giovani le opportunità della pubblica amministrazione, dove vi è la possibilità di sviluppare i propri talenti grazie alle professionalità che si possono ricoprire.

"Vogliamo trasmettere un'immagine nuova di pubblica amministrazione - spiega Zangrillo - che non sia più solo sinonimo di sicurezza del posto fisso, ma un'opportunità professionale qualificante dove aspettative e percorsi di carriera siano concretamente realizzabili a beneficio della collettività".



