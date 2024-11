Porti: Pd Liguria, grave silenzio stampa Authority Genova-Savona

Il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale esprime "vicinanza ai giornalisti per le mancate risposte da parte dei vertici dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale sullo stato dei lavori della nuova diga dello scalo genovese e sull'intero sistema portuale". "Il lavoro della stampa garantisce un'informazione trasparente e democratica", dichiara Natale invitando "il commissario per l'opera Marco Bucci a rispondere sui ritardi nei lavori di costruzione della nuova diga e a non delegare ad altri".

"Il silenzio con i giornalisti dei vertici dell'Aautorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale sul sistema portuale e sulle opere in corso non è accettabile, ma soprattutto non è accettabile il silenzio sui lavori della diga - sostiene -. Non bastano delle risposte scritte e inviate via mail. Ma ciò che pesa di più è il silenzio del commissario dell'opera e presidente della Regione Bucci, che usa la stampa come megafono quando gli fa comodo, ma ora che l'opera inizia a mostrare in modo chiaro i suoi ritardi, si eclissa. I giornalisti hanno un ruolo fondamentale e il loro lavoro va rispettato".



