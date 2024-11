In 40.000 a Genova per l'apertura del 'Festival Orientamenti'

Si è conclusa con circa 40mila presenze secondo gli organizzatori la prima giornata della 29/ma edizione del 'Festival Orientamenti', il salone nazionale dell'educazione e della formazione iniziato a Genova con quasi tutti gli eventi in programma sold out. La rassegna resterà aperta fino alle 22 per dare l'opportunità ai giovani e alle loro famiglie di visitare gli spazi e gli stand.

"I numeri odierni, ma anche quelli delle persone che hanno prenotato il loro posto per un evento nei tre giorni della manifestazione, oltre 100mila, con iscrizioni ancora aperte, dimostrano come, ancora una volta, il festival sia capace di parlare ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti, e di dare suggestioni e risposte su temi cruciali come il lavoro, la formazione e il futuro", sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Tra i principali appuntamenti, l'incontro con l'ex nuotatore Filippo Magnini, dal titolo 'Re Magno e la vittoria dello sport pulito', in cui l'atleta ha parlato con i ragazzi della sua storia e di cosa ci sia alla base dei successi di un nuotatore, ma anche del suo impegno nella lotta al doping, condotto con l'associazione 'I'm doping free'. Ha inoltre raccontato della battaglia, poi vinta di fronte al Tribunale arbitrale dello sport, per dimostrare la propria innocenza di fronte alle accuse di uso di sostanze dopanti.

L'imprenditrice e pastry chef Debora Massari ha tenuto una lezione dal titolo 'La manualità come strumento creativo e imprenditoriale'. Roberto Vecchioni, che oltre a essere cantautore e scrittore è anche docente, ha parlato di 'Uso e forza dei classici, oggi'. Vincenzo Schettini, professore e divulgatore scientifico, testimonial del filone Stem, è creatore del format 'La fisica che ci piace', in cui grazie a YouTube e ai social media la fisica diventa uno spettacolo capace di coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più vasto.



