Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in via Vesuvio, nel quartiere Lagaccio a Genova. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Sette persone hanno inalato fumo e sono state portate in ospedale per accertamenti dopo essere state assistite sul posto dal personale del 118. I residenti sono stati allontanati per consentire le operazioni di spegnimento.

Ancora da chiarire le cause del rogo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA