Natale (PD), Bucci riconosce l'incapacità di Toti e Gratarola

"Bucci riconosce il fallimento della gestione della sanità da parte di Toti-Gratarola e ammette che in questi nove anni non hanno saputo usare le risorse.

Benvenuto nel mondo reale presidente, noi lo affermiamo da tempo che Toti e Gratarola hanno portato al disastro la sanità ligure, lo abbiamo ribadito in campagna elettorale, mentre Bucci lo negava". Così Davide Natale segretario PD Regione Liguria in una nota.

"Lo abbiamo fatto e lo faremo in consiglio regionale e nelle commissioni, dove chiederemo l'abolizione di enti inutili, l'assunzione del personale necessario, gli investimenti in attrezzature, il cui finanziamento passa anche attraverso la riduzione di spese non prioritarie, come l'incremento del numero degli assessori o la previsione di sfilze di tecnici a loro supporto - dice ancora Natale -. Un proliferare di incarichi e poltrone che, a differenza di quanto vuol far credere Bucci, non saranno assolutamente a costo zero, ma dreneranno risorse che potrebbero essere utilizzate per le reali necessità dei cittadini liguri. In una sola mossa Bucci, ritenendo necessario affiancare dei tecnici agli assessori, dimostra da un lato, di non avere fiducia in loro, commissariando di fatto la Giunta, e dall'altro, pur di accontentare gli appetiti dei partiti che lo sostengono propone di aggiungere una spesa in più al bilancio regionale per ulteriori assessori e sottosegretari e per i loro staff. Se Bucci pensa di governare la Regione così, più che di pere e mele dovremmo parlare di 'cavoli amari'".



