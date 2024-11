Italiana accusata di adulterio in Egitto, ex indagato a Genova

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per maltrattamenti e tentata sottrazione di minori per la vicenda di Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese bloccata in Egitto con la figlioletta di un anno e mezzo. L'inchiesta, sulla scrivania del pm Alberto Landolfi, è partita dopo le denunce dell'avvocata della donna, il legale Agata Armanetti e vede indagato l'ex marito Tamer Hamouda, 35 anni.

Nei giorni scorsi il difensore ha anche depositato un'altra denuncia per revenge porn, per i video intimi che l'uomo ha depositato alle autorità egiziane per fare accusare la donna di adulterio. Questo reato deve essere ancora iscritto sul registro. Le autorità arabe hanno deciso, in primo grado, l'affidamento della piccola alla nonna paterna ma la piccola è al momento con la madre e i nonni materni in una località segreta perché Tamer avrebbe provato a rapire la figlioletta.

Nel frattempo l'uomo è stato arrestato dopo che è diventata definitiva una condanna a due anni, 11 mesi e 27 giorni, per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei confronti di una altra donna. La procura generale di Genova ha chiesto l'estradizione ma i tempi potrebbero essere lunghi.



