Incendio appartamento palazzina a Genova, sfollati residenti

La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte un incendio si è sviluppato in una abitazione al secondo piano di una palazzina in Piazza Truogoli di Santa Brigida a Genova. I Vigili del Fuoco sono accorsi con tre squadre. La fiamme avevano già prodotto un denso fumo che aveva invaso le scale del palazzo. Parte dei Vigli del Fuoco hanno provveduto a evacuare gli inquilini. Grazie ad uno speciale cappuccio alimentato dall'aria delle bombole del Vigile, è stato possibile accompagnarli fuori senza far loro respirare del fumo.

Nel frattempo le altre squadre provvedevano ad attaccare l'incendio. Terminate le operazioni i residenti sono potuti tornare nei loro alloggi, tutti tranne quello dell'appartamento invaso dalle fiamme che ha riportato ingenti danni. Nessuna persona è rimasta ferita.



