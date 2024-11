'Anelli del benessere', inaugurato percorso Centro-Est

È stato inaugurato oggi il percorso Centro-Est, primo dei cinque percorsi previsti dal progetto "Gli anelli del benessere". Il percorso Centro-Est si snoda per una lunghezza pari a 5,4 km con un dislivello di 186 metri a partire da Piazza Caricamento, attraverso una parte di centro storico, per attraversare il quartiere del Carmine, salire in zona Castelletto fino ad arrivare a castello Bruzzo, ridiscendendo verso l'Albergo dei Poveri e ritornare attraverso il centro storico al punto di partenza. I principali punti di interesse sono: Palazzo San Giorgio, Ripa Maris, basilica della SS Annunziata del Vastato, quartiere del Carmine, quartiere Castelletto, Spianata Castelletto, castello Bruzzo, Albergo dei poveri e chiesa di San Luca.

"Con l'inaugurazione di questo primo percorso, un bellissimo anello tra Caricamento e Castelletto, arriviamo finalmente alla fase esecutiva di un progetto che abbiamo fortemente voluto e che è stato ideato dal nostro Health City Manager con la direzione Marketing territoriale e il contributo non condizionato di Novo Nordisk - ha detto l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso -. Genova è una città che per le sue caratteristiche, geografiche, climatiche e paesaggistiche, si presta a diventare una location perfetta per attività outdoor fondamentali al benessere delle persone. "Gli anelli del benessere" promuovono uno stile di vita attivo, attraverso percorsi adatti a tutti i camminatori, percorsi che, oltre a essere salutari, rappresentano anche una importante vetrina di promozione del territorio».

"La salute dei cittadini è una delle priorità di questa amministrazione, vogliamo promuovere il benessere della comunità attraverso iniziative che possano significare qualcosa di importante per la città - aggiunge l'assessore alla Famiglia Lorenza Rosso -. Questo progetto si basa su interventi mirati di prevenzione, cercando di sensibilizzare maggiormente i giovani su quelli che sono sani stili di vita, cercando di favorire le attività all'aria aperta. Combattere patologie come il diabete diventa fondamentale per il nostro futuro, lasciando ai nostri figli degli insegnamenti mirati che possano indirizzarli nella vita futura. Insomma, un bellissimo percorso di sport che si propone di essere una festa per tutti i partecipanti in una città che, come Genova, può vantare spazi verdi e uno dei mari più belli d'Italia".



