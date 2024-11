Sciopero in Francia ferma i treni tra Liguria e Piemonte

La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo-Torino è sospesa da questa mattina a causa di uno sciopero non annunciato del personale delle ferrovie francesi in servizio alla stazione di Breil in alta Val Roya.

Secondo quanto appreso l'astensione dal lavoro in Francia con ripercussioni sui collegamenti tra Liguria e Piemonte avrebbe dovuto esserci soltanto domani, ma alla fine è stata anticipata di un giorno. I treni in partenza da Torino o da Cuneo e diretti verso Ventimiglia sono pertanto costretti a fermarsi alla stazione di Limone Piemonte, mentre quelli che partono dalla costa ligure verso il Piemonte sono stati soppressi. C'è il rischio che anche domani il traffico ferroviario italiano nella tratta Ventimiglia-Cuneo subisca interruzioni a causa della mobilitazione dei lavoratori delle ferrovie francesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA