Porti: entro 2025 completata banchina super bacino di Genova

Entro marzo 2025 sarà conclusa l'infissione dei 269 pali della nuova banchina di allestimento indispensabile a realizzare il primo super bacino navale di Genova a Sestri Ponente attraverso il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri. Lo annuncia l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale spiegando che il fine lavori della nuova banchina è previsto a dicembre 2025.

"L'intervento prevede la costruzione di una nuova banchina inclinata che, con i suoi 12.500 metri quadrati aggiuntivi e un fronte di accosto di circa 313 metri, sarà in grado di ospitare navi di ultima generazione - spiega -. La realizzazione della struttura segue una complessa sequenza operativa: attualmente, è in corso la fase di infissione dei 269 pali di fondazione, un processo che richiede sia la tecnica della vibro-infissione, quando il terreno lo consente, sia la battitura per i materiali più duri. Rispetto ad altre tecniche di costruzione di opere marittime, la palificazione permette di realizzare la nuova banchina come una piattaforma sopraelevata, simile a un soppalco, che consentirà ai rivi presenti in quest'area di fluire liberamente al di sotto della struttura".



