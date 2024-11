Cattelan, 'condurre Sanremo? Non è per forza il punto di arrivo'

"Condurre Sanremo? La cosa più probabile è che non lo farò mai, per vari motivi. Sarei in grado di farlo? Probabilmente sì. Sarei la persona più adatta? Magari anche no. Per condurre Sanremo serve una persona molto brava e larga. Carlo Conti è una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro ma sono un po' di nicchia, che non vuol dire essere sfigati, ma essere sinceri verso se stessi prima di tutto. Ogni cosa che faccio, però, rischia di essere svilita e questo crea un equivoco. Si può fare un bel lavoro ed essere contenti del proprio lavoro anche senza fare Sanremo, Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo. Vorrei sfatare la convinzione che si faccia tutto per poi approdare lì". Lo dice Alessandro Cattelan, conduttore di Sanremo Giovani, al via domani in seconda serata su Rai2, rispondendo a una domanda su un suo possibile approdo all'Ariston.

"Se mi chiameranno, benissimo, ma non è detto che succeda.

Vorrei uscire dall'equivoco per cui faccio questo in attesa di fare Sanremo", ribadisce il conduttore, promosso poi 'sul campo' da Conti, che durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani lo coopta tra i co-conduttori della finale del festival 2025.





