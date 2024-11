Castanini, abbiamo studi applicazione di IA su liste attesa

"Noi abbiamo già alcuni studi di applicazione dell'intelligenza artificiale sulle lista attesa e sono convinto che se partiremo potremmo dare un serio contributo a un tema molto sentito in tutta Italia". Il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini non si sbilancia ma, a margine del convegno "Medicina Digitale per la prevenzione e la curatrice, organizzato dai Rotary Club genovesi, lascia immaginare come il tema della riduzione delle liste, 'cavallo di battaglia' della campagna elettorale di Marco Bucci sia centrale nel dibattito attorno allo sanità. "Io ho un il mio progetto che prevede 12 mosse per dare lo scacco alle liste di attesa, parlando solo di quello che compete al digitale - spiega Castanini - ovviamente ci sono argomenti più importanti di tipo medico e sanitario, ma il digitale può fare tantissimo". D'altra parte la Liguria ha un primato nel la digitalizzazione della sanità, che assume un maggior valore in una delle regioni più anziane d'Europa. "La nostra strategia è stata quella di non eliminare nessuno degli strumenti esistenti, ad esempio per la prenotazioni - spiega Castanini - con quelli digitali che si aggiungono a quello già presenti, con le stesse risorse anche per l'analogico per chi non sa usare il digitale. Poi ci sono tutta una serie di vantaggi importanti perché il digitale, a differenza degli uffici, funziona 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e questo ha permesso a categorie, che hanno problemi nelle ore di ufficio di prenotare, abbiamo avuto milioni di prenotazioni notturne nel corso degli anni, così come il sabato la domenica».

D'altra parte, come ha ricordato governatore Marco Bucci "il digitale non è un fine ma un mezzo per il miglioramento della sanità e della salute dei cittadini".



