'Basta molestie', studentesse incatenate al rettorato di Genova

Due studentesse del collettivo 'Cambiare Rotta' si sono incatenate al rettorato dell'Università di Genova per chiedere "l'apertura di un centro antiviolenza dopo le molestie e i ricatti avvenuti nella facoltà di Architettura" del capoluogo ligure. "Dopo il 'no' ricevuto dalle istituzioni universitarie giovedì scorso, resteremo qua fino a quando non otterremo l'apertura di un centro antiviolenza all'Università di Genova - spiegano le studentesse -. Contro violenze, ricatti e le molestie insite in questo modello universitario, contro il quale saremo in piazza il 15 novembre per il 'No Meloni Day', abbiamo bisogno come studenti di strumenti di tutela: non saremo vittime, vogliamo un centro antiviolenza all'Università di Genova e non ce ne andremo senza!".



