Nave Ocean Viking attracca a Genova con 185 migranti a bordo

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee ha sbarcato nel porto di Genova 185 migranti salvati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo, tra cui cinque bambini in precarie condizioni di salute. e operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura di Genova sono avvenute a ponte Colombo, dove è stato allestito un punto di prima accoglienza dalla protezione civile insieme al personale sanitario e la capitaneria di porto.

Una volta effettuati tutti i controlli sanitari i migranti saranno distribuiti sul territorio, i minori con le loro famiglie resteranno in strutture di accoglienza in Liguria. La maggior parte dei migranti proviene dalla Siria, altri da Bangladesh, Eritrea, Ghana, Libia, Marocco, Pakistan, Somalia e Sudan.



