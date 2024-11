Liguria: vertice in Regione per definire la nuova Giunta

È iniziato nel palazzo della Regione Liguria il vertice, probabilmente decisivo, per definire gli assessori che comporranno la nuova Giunta regionale guidata dal presidente Marco Bucci. Oltre allo stesso Bucci, il primo ad arrivare attraverso l'ingresso principale è stato il sindaco di Imperia Claudio Scajola seguito dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e deputato Matteo Rosso, la coordinatrice regionale di Noi Moderati e deputata Ilaria Cavo, il commissario regionale dell'Udc Umberto Calcagno. Non non si sono fatti vedere dalla stampa, ma sono di certo presenti all'incontro in videocollegamento, il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e il viceministro e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi. Nel totonomi della Giunta appare come ormai molte probabile che la delega alla Sanità venga attribuita al professore Massimo Nicolò, esponente di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Genova e oculista personale del presidente Bucci.





