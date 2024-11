Camera Commercio Riviere Liguria nella rete internazionale Cciaa

La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria entra a far parte del circuito internazionale della Cciaa. L'adesione è stata sancita nella sala del consiglio direttivo dell'ente con la firma dell'accordo tra il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il capo gabinetto del Comitato Italiano dell'International Chamber of Commerce Davide Cichero.

Al 'Focus Internazionalizzazione: dalle opportunità alle strategie di ingresso e consolidamento per le imprese del mercato estero' erano presenti anche lo chief operating officer di ICC Italia Ercole De Vito, il coordinatore dei progetti di Liguria International Alessandro Pittaluga e rappresentanti delle associazioni di categoria.

L'incontro ha evidenziato le enormi potenzialità per le imprese liguri che intendono affacciarsi sui mercati stranieri, e per quelle che già operano con l'estero, e i molteplici servizi e le piattaforme per operare nei settori della comunicazione, dell'interscambio, degli eventi internazionali, della formazione professionale ed altro.

"La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha deciso di entrare nel circuito dell'International Chamber of Commerce, la più grande organizzazione per il commercio a livello internazionale - spiega Lupi -. Un sistema che rappresenta aziende a livello mondiale e ha l'obiettivo di promuovere investimenti e scambi commerciali, favorendo la libera circolazione delle merci e dei capitali. La Liguria storicamente ha la vocazione innata agli scambi di dimensione mondiale. Siamo fortemente stimolati a proseguire su questa strada per favorire e accrescere le opportunità di lavoro per le aziende liguri".





