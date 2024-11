Ubriaco minaccia medici e pazienti in ospedale, arrestato

Un uomo ubriaco ha minacciato i medici, gli infermieri e i pazienti del pronto soccorso dell'ospedale Galliera a Genova e quando sono arrivati i carabinieri ne ha aggredito uno. L'episodio di violenza è avvenuto la scorsa notte. I militari sono stati chiamati dal personale sanitario che ha spiegato di non poter svolgere le attività per colpa di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. Il paziente, 54 anni, secondo quanto ricostruito è arrivato da solo in ospedale per farsi medicare dopo una caduta. Quando i militari sono arrivati si è scagliato contro di loro ferendone uno. A quel punto è stato arrestato.



