Proseguono ricerche dell'uomo che ha avvicinato bimbo al parco

Continuano le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante (Genova) per identificare il distinto signore che, come si vede nelle riprese di un video di sorveglianza, prende per mano un bimbo all'interno del parco "Bruno Monti" di via Sara allontanandolo dalla madre. In un primo tempo si riteneva che l'uomo fosse uno straniero che più volte è stato visto in zona e corrispondeva alla descrizione fatta dalla madre del bambino, poi gli inquirenti visionate le registrazioni delle telecamere hanno escluso il sospettato dalle indagini.

La tensione oggi è latente nei parchi giochi di Sestri Levante, sui social l'episodio è stato ripreso centinaia di volte con voci incontrollabili su maniaci e avvistamenti, comportamenti stigmatizzati anche dal sindaco Francesco Solinas che ha invitato i genitori a tenere d occhio i figli all' interno delle aree giochi ma anche a non creare falsi allarmismi.



