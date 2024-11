Sopralluogo ministro Sport Abodi a Andrea Doria e Sciorba

Questa mattina il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e l'assessore allo Sport e Impianti Sportivi Alessandra Bianchi hanno accompagnato il ministro per lo Sport Andrea Abodi in un sopralluogo negli impianti sportivi Andrea Doria e Sciorba, interessati dai lavori finanziati dal Pnrr. «Ringraziamo il ministro per aver voluto dedicare questa mattina alla visita dei due impianti - dichiarano il vicesindaco Piciocchi e l'assessore Bianchi - dopo l'incontro di ieri in Regione Liguria con il sindaco Marco Bucci in cui abbiamo approfondito con i tecnici gli interventi in corso sull'impiantistica sportiva, oggi è stata l'occasione di vedere direttamente i due cantieri finanziati da 11 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si aggiungono a quello della nuova casa della Vela, visionato dal ministro a settembre». La visita del ministro Abodi alla Sciorba ha riguardato anche il complesso natatorio dell'impianto dove ha portato i saluti all'apertura del 50esimo Trofeo Nico Sapio di nuoto, in programma da oggi a domenica, e che conta oltre 3500 presenze gara.



