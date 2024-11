Ryanair, eliminare l'addizionale municipale sui voli a Genova

"Governo e Regione Liguria eliminino l'addizionale municipale sui voli in partenza dall'aeroporto di Genova come hanno già fatto le Regioni del Friuli Venezia Giulia e della Calabria per consentire alle compagnie aeree di garantire una rapida crescita del turismo e dell'occupazione durante tutto l'anno". Lo chiede la compagnia aerea in una nota per celebrare i 25 anni anni d'attività all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. L'addizionale comunale è una tassa caricata direttamente sul costo dei biglietti aerei.

"Ryanair è lieta di festeggiare 25 anni di d'attività a Genova - sottolinea l'head of Communications Italy di Ryanair Fabrizio Francioni -. Questo importante traguardo evidenzia la continua crescita della compagnia e il suo impegno a Genova, dove la compagnia ha avviato operazioni fin dal 1999, portando crescita, investimenti e posti di lavoro nella Regione".

"Durante l'inverno porteremo avanti un solido piano operativo presso lo scalo del capoluogo ligure, che prevede 44 voli settimanali su 8 rotte: Bari, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme - spiega - 4 delle quali vedranno un aumento delle frequenze, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano le loro fughe invernali".

"Siamo lieti di festeggiare con Ryanair questo importante traguardo - commenta il presidente dell'aeroporto di Genova Enrico Musso -. Il vettore irlandese si conferma un partner fondamentale nella strategia di sviluppo del traffico dell'aeroporto. Dopo 25 anni dall'inizio delle operazioni sullo scalo genovese, è oggi la compagnia leader a Genova sia per numero di rotte che di passeggeri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA