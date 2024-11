Medusei, regole rispettate durante presidenza Consiglio Liguria

"C'è stato un esposto anonimo contro di me qualche giorno prima delle elezioni, io l'ho appreso della stampa, semplicemente la polizia giudiziaria come due giorni fa è venuta a prendere in Regione presso il consulente del lavoro alcuni contratti di collaborazione, io ho agito sempre con linearità e regolarità nel rispetto delle regole". Così il presidente uscente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei commenta l'indagine aperta dalla Procura della Spezia su undici contratti di consulenza nel suo staff.

"Non mi sembra opportuno montare un caso prima che ci sia", afferma Medusei secondo cui l'acquisizione di documenti da parte della squadra mobile spezzina "è un atto dovuto in seguito a un esposto anonimo, semplicemente sono venuti a prendere dei contratti con la mia massima collaborazione visto che ho sempre agito con linearità e regolarità".

"Hanno fatto semplicemente il loro dovere - continua -. I contratti sono stati fatti tutti con regolarità, ci sono dei regolamenti e delle leggi regionali da rispettare, tutto è stato fatto secondo le norme, sono pronto a chiarire tutto". Perché indaga la Procura della Spezia e non quella di Genova dove ci sono gli uffici del Consiglio regionale della Liguria? "Non so dove è stato depositato l'esposto anonimo, - replica Medusei - ripeto: l'ho saputo il giorno prima delle elezioni e non so altro, è un esposto contro di me, questo vorrei che sia chiaro e vorrei sottolineare che è anonimo. La polizia giudiziaria è normale che sia venuta a prendere i contratti e i documenti, è una cosa normalissima".



