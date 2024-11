Malore in mountain bike, nel savonese muore svizzero 48enne

Un turista svizzero di 48 anni è morto oggi a Calice Ligure (Savona) mentre percorreva in mountain bike il percorso noto come "Il Cacciatore". Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'uomo avrebbe avuto un malore a causa del quale sarebbe caduto dalla bicicletta. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco, soccorso alpino, ambulanza e medici del Nue, così come dell'elicottero, accorso sul posto perché l'incidente è avvenuto in una zona impervia. Sul luogo anche i carabinieri.



