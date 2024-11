Madre denuncia tentato rapimento del figlio a Sestri Levante

Una madre ha denunciato alla compagnia dei carabinieri di Sestri Levante (Genova) un fallito tentativo di rapimento del figlio da parte di un uomo nei giardini Bruno Monti di via Sara vicino all'autostrada A12.

È caccia all'uomo da parte dei militari per rintracciare l'individuo che ieri avrebbe preso per mano il bambino nei giardini pubblici tentando di allontanarlo dal parco giochi.

Sono state le urla e la reazione della madre a mettere in fuga l'uomo. La donna visibilmente scossa ha raggiunto la caserma di via Val di Canepa per segnalare l'accaduto. La voce si è sparsa in fretta nei parchi giochi cittadini, i carabinieri stanno setacciando Sestri Levante e chiedono la collaborazione dei cittadini in caso l'episodio dovesse ripetersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA