In Liguria disagi per lo sciopero nazionale dei trasporti

Disagi alla mobilità in tutta la Liguria per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, una riforma del settore, interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro, manifestare contro la carenza di risorse e la mancanza di politiche di programmazione.

Secondo la Filt Cgil l'adesione a Genova è stata del 96% nel trasporto pubblico urbano via bus, del 100% nella metropolitana e dell'89% negli impianti di risalita. Bloccata anche la ferrovia Genova-Casella. Disagi anche alla Spezia nel servizio Atc, a Savona in quello di Tpl Linea e nell'imperiese. Lo sciopero di 24 ore di bus, metro e tram è scattato a inizio servizio alle 5.30 con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, ossia con l'utilizzo solo del 30% del personale viaggiante.



