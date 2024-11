Capotreno accoltellato: resta in carcere l'aggressore

Il giudice per le indagini preliminari Camilla Repetto ha convalidato l'arresto di Fares Kamel Salem al Shahhat, l'egiziano di 21 anni che lunedì ha accoltellato il capotreno Rosario Ventura dopo essere stato scoperto senza biglietto a bordo del treno regionale Genova-Busalla.

Il magistrato ha anche disposto la misura cautelare del carcere accogliendo la richiesta del pubblico ministero Sabrina Monteverde. La pm aveva sottolineato come ci fosse un pericolo di reiterazione, vista la disinvoltura con cui ha usato il coltello, e inoltre il pericolo di fuga.

Salem al Shahhat, difeso dall'avvocata Barbara Squassino, davanti al giudice ha detto di avere reagito a un colpo di manganello. Il legale farà ricorso per chiedere la revoca o l'attenuazione della misura. Insieme al giovane c'era anche la sua fidanzata minorenne che avrebbe sputato al capotreno prendendolo a schiaffi prima a bordo del convoglio e poi in stazione a Rivarolo.



