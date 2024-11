Mercato Fiori Sanremo alla Floriculture Trade Fair di Amsterdam

Una delegazione del Mercato dei Fiori di Sanremo, rappresentata da Franco Barbagelata della direzione e da Lorenzo Bianchi, è volata in Olanda per partecipare alla International Floriculture Trade Fair 2024, in corso presso l'Expo Haarlemmermeer di Amsterdam.

"La fiera di quest'anno - afferma Barbagelata - si sta configurando come la più grande di sempre, con una partecipazione da record da parte dei fioristi di tutto il mondo: oltre 150 per un 10% in più rispetto al 2023. Questo evento si sta davvero espandendo come hub globale per l'industria della floricoltura". Gli espositori copriranno 13 Paesi, presentando un'ampia gamma di fiori e innovazioni volte a elevare le pratiche di floricoltura sostenibile. "E' l'appuntamento dell'anno per capire le nuove varietà vegetali e incontrare commercianti e produttori in un ambiente informale - ha concluso -. Il Mercato dei fiori sta vivendo un momento di consolidamento anche grazie ai futuri investimenti collegati al Pnrr: sedici milioni che contribuiranno al miglioramento netto della competitività dei nostri servizi".



