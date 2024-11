Genova, pronta a partire 29^ edizione Festival Orientamenti

È pronta a partire la 29° edizione del Festival Orientamenti in programma ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova, dal 13 al 15 novembre. Una tre giorni, organizzata da Regione Liguria, culmine di un grande contenitore formativo che dura 365 giorni l'anno, dedicata all'orientamento e alla formazione per sostenere le scelte degli studenti e accompagnare i loro genitori.

Testimonial d'apertura saranno il cantautore Roberto Vecchioni, il prof influencer Vincenzo Schettini e l'imprenditrice-pastry chef Debora Massari.

Di rilievo anche le numerose presenze istituzionali: i ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, della Pubblica amministrazione, il Mimit e poi Inail, Istat e la Banca d'Italia. Chiuderà la manifestazione, il 15 novembre, l'evento dedicato al lavorare nella pubblica amministrazione con la presenza del ministro Zangrillo.

Quest'anno eventi e ospiti del Festival si muoveranno lungo tre percorsi: Human, che rappresenta competenze umanistiche e artistiche, linguistica e scienze sociali, giuridiche e relazioni umane, Stem, scienza, tecnologia, matematica e Hands, il saper fare e l'intelligenza delle mani. Ad accompagnare a di questi tre percorsi ci saranno i testimonial d'eccezione: Roberto Vecchioni, rappresentante del percorso Human, cantautore e insegnante di latino mentre per l'ambito Stem è prevista la presenza del divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, il professore de 'La fisica che ci piace'. Infine alla guida del percorso Hands, Deborah Massari, pastry chef e figlia d'arte, oltre che influencer. Per l'edizione 2024 sono previsti 200 incontri, 150 espositori, oltre 4.000 mq di area espositiva ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, più alcune sale all'interno dell'adiacente cinema The Space.

"Regione Liguria è l'unica ad avere un sistema strutturato di supporto alla genitorialità che ha avuto grandi riscontri - sostiene il governatore Marco Bucci - nell'ultimo anno hanno partecipato ai webinar di Orientamenti 9000 genitori e oltre 3.000 famiglie hanno preso parte agli appuntamenti di Orientamenti Summer dedicati alla scelta del percorso formativo post medie. Anche il Festival Orientamenti sarà un momento prezioso di riflessione con tante occasioni di approfondimento, nel rispetto delle scelte individuali, all'insegna del motto conosci te stesso per approcciarsi in maniera consapevole alla vita".

"Le Camere di Commercio della Liguria confermano il proprio impegno a fianco della Regione e del Comitato Promotore del Festival Orientamenti, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra scuola e imprese attraverso i tanti progetti promossi dalle Camere, primi fra tutti la piattaforma interattiva "Excelsiororienta" e la guida online #Failasceltagiusta - concludono Maurizio Caviglia dg della Camera di Commercio di Genova e Marco Casarino dg della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Il punto nodale dell'impegno camerale resta il divario ormai cronico fra le competenze disponibili sul mercato del lavoro e quelle necessarie alle imprese".



