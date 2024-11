++ Ucciso e mutilato, ergastolo agli assassini di Mahmoud ++

Sono stati condannati all'ergastolo i due assassini di Mahmoud Abdallah, l'egiziano di 19 anni che era stato trovato senza testa e senza mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. La condanna per Kamel Abdelwahab detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, è stata decisa dalla Corte d'assise, che ha acolto le richieste del pm.

Durante le indagini, Tito aveva dato la colpa a Bob ma aveva ammesso che i due avevano agito perché il ragazzo, che lavorava per loro nella barberia di Sestri Ponente, li voleva denunciare per lo sfruttamento lavorativo e per i mancati pagamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA