Rixi, sul Porto di Genova lavoro approfondito della commissione

"La Commissione ministeriale istituita per monitorare le procedure di rilascio delle concessioni demaniali da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha svolto un lavoro approfondito, portando avanti con efficacia tutte le fasi previste dal suo mandato. La documentazione in corso d'esame include anche gli atti di concessione recentemente adottati dall'Autorità di Sistema Portuale, su cui ogni valutazione finale sarà effettuata solo al termine delle attività ispettive. Un impegno serio e trasparente, con l'obiettivo di redigere una relazione conclusiva che verrà consegnata ai nostri uffici entro la fine dell'anno". Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi in Commissione Trasporti alla Camera durante la replica all'interrogazione dei deputati Ghio e Orlando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA