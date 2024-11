Nuoto: da venerdì a Genova il 50° Trofeo Nico Sapio

Il Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport, festeggia la cinquantesima edizione. Da venerdì a domenica, all'interno del My Sport Village Sciorba e nell'ambito del programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", ritorna uno degli eventi più attesi nel panorama delle attività della Federazione Italiana Nuoto grazie alla presenza delle stelle del Nuoto italiano e internazionale. Numeri ancora una volta record. Sono 3580 le presenze/gara nei tre giorni del Trofeo Nico Sapio: mille gli atleti della categoria Assoluti e Juniores tra venerdì e sabato, 645 gli Esordienti A e Ragazzi. Brilla la stella del campione olimpico Thomas Ceccon, capace di vincere un oro, un argento e due bronzi nell'ambito dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Il ventitreenne delle Fiamme Oro continua a ottenere risultati eccezionali. nell'estate scorso Ceccon ha firmato il secondo posto nella staffetta 4x100 metri stile libero per poi trionfare nei 100 metri dorso. La vasca dei campioni della Sciorba vedrà protagonista anche Alberto Razzetti. Il campione di Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle è reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla. In gara anche il medagliato olimpico Leonardo Deplano, protagonista in occasione del bronzo della 4x100 stile libero.



