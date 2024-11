Marco Bucci in regione dopo proclamazione della Corte Appello

Primo giorno in regione per il neo presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Questa mattina alle 8 è entrato nel palazzo della regione di piazza De Ferrari ed è andato via a metà mattina. E' stato nel suo ufficio per prendere possesso del suo nuovo ruolo e ha impostato già alcune prime questioni.

Nei prossimi giorni proseguirà il confronto con la maggioranza per la distribuzione delle deleghe assessorili per la formazione della giunta.

"Le priorità da affrontare come presidente della Regione sono molte - ha dichiarato Bucci - per questo ho voluto, non appena ricevuta la notizia della proclamazione, recarmi immediatamente nel mio nuovo ufficio per cominciare a svolgere il lavoro per cui sono stato eletto dai cittadini".



