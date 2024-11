La Spezia, Carabinieri arrestano uomo per usura aggravata

I carabinieri della Spezia hanno arrestato un uomo di 60 anni per usura aggravata. In un mese di indagini i militari, con il coordinamento del pm Claudia Merlino della Procura della Spezia, hanno ricostruito la vicenda di una signora di 70 anni che, a fronte di un prestito di 4mila euro ricevuto dall'indagato, era stata costretta a restituire circa 7mila euro in rate da 300 euro al mese. Durante l'esecuzione della custodia cautelare in carcere, disposta dal gip Tiziana Lottini, nell'abitazione dell'uomo sono stati requisiti 14mila euro in contanti. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare la presenza di ulteriori vittime.



