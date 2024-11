Capotreno accoltellato, carabinieri rafforzano controlli

Dopo l'accoltellamento del capotreno a Rivarolo i carabinieri hanno rafforzato i controlli nei pressi delle stazioni genovesi. Il bilancio è di un arresto e tre denunce. In manette è finito un italiano di 35 anni destinatario di un ordine di carcerazione. Quando, davanti alla stazione Principe, ha visto i militari ha provato ad allontanarsi velocemente. Doveva andare i carcere per le numerose violazioni delle prescrizioni della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, cui era sottoposto per estorsione, rapina e maltrattamenti in famiglia. Sono stati denunciati un tunisino di 18 anni per ricettazione perché a bordo di una bicicletta elettrica, del valore di circa mille euro, risultata rubata e un egiziano di 35 anni che avrebbe dovuto lasciare il Comune di Genova; infine un senegalese di 29 anni che ha fornito false generalità ma che, a seguito degli accertamenti identificativi, risultava essere destinatario del divieto di dimora in centro storico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA