Botte al cane in piazza, denuncia e affido al canile

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale della Spezia per maltrattamento di animali dopo aver violentemente picchiato il cane della propria compagna nella centrale Piazza Brin. A portare il caso all'attenzione del comando di Viale Amendola la segnalazione di un privato cittadino che aveva assistito ai maltrattamenti di un giovane cane meticcio, che si era liberato dal guinzaglio che lo assicurava da ore a una colonna mentre il suo conduttore era in un bar, per poi correre libero nella piazza. Grazie al sistema di videosorveglianza, gli agenti della Locale hanno potuto rivedere le fasi in cui l'uomo recuperava il cucciolone per poi colpirlo con calci e pugni. Non solo, questi aveva anche mostrato atteggiamenti minacciosi nei confronti di un passante che lo aveva rimproverato per le percosse rivolte all'animale.

Oltre alla denuncia, la Polizia Locale ha sottratto il cane alla coppia affidandolo alle cure del canile municipale che lo proporrà per l'adozione.



