Al Chiabrera di Savona Il caso Pertini

Va in scena in prima assoluta sabato prossimo (ore 20, domani e venerdì, anteprima scuole, ore 11) al Teatro Chiabrera Il caso Pertini musica di Giovanni D'Aquila su libretto di Emanuela Ersilia Abbadessa, una produzione dell'Opera Giocosa. L'opera intende rievocare lo storico "Processo di Savona" che si tenne nel 1927 per l'espatrio clandestino di Filippo Turati accompagnato dal giovane Sandro Pertini.

Tra gli imputati figuravano Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Lorenzo Dabove, Francesco Spirito, i fratelli Oxilia e Giuseppe Boyancè. I magistrati accolsero la tesi della difesa, dichiarandosi competenti a giudicare in quanto la fuga era stata dovuta a problemi di salute e non a un disegno politico, evitando in questo modo che il processo passasse al Tribunale Speciale istituito dal regime fascista. Il processo di Savona segnò il drammatico passaggio dallo Stato liberale nato sui valori del Risorgimento all'abolizione di ogni garanzia costituzionale imposta dalla dittatura fascista. Il compositore D'Aquila e la librettista Abbadessa hanno ideato un impianto drammaturgico basato sul ricordo, sulla rievocazione affidando il ruolo di narratore a Barbara Barclay Carter, l'unica giornalista straniera che riuscì a seguire il processo.

"La narrazione diretta - ha spiegato il compositore - sarebbe stata alquanto complicata da rappresentare su un palcoscenico d'opera: la vicenda sarebbe stata trasformata in una sorta di legal thriller più televisivo che altro, ma senza le tensioni che sordidi e sanguinosi delitti potevano fornire. Quindi quella narrativa è la dimensione perfetta per rappresentare questa vicenda, nella quale alcuni dei protagonisti ricordano e narrano i fatti del processo ai quali hanno assistito, ne sono stati protagonisti o comunque ne erano coinvolti, direttamente o indirettamente. La musica asseconda questa impostazione drammaturgica, valorizzando la parola sopra ogni altro aspetto".

Il cast prevede Manuela Custer (la giornalista), Raffaele Barba (voce recitante nel ruolo del Giudice), Michele Patti (l'ombra di Pertini) e Matteo Mezzaro (Carlo Rosselli). La regia dello spettacolo porterà la firma di Elisabetta Courir. Sul podio dell'orchestra sinfonica di Savona e del coro dell'Opera Giocosa preparato da Gian Luca Ascheri salirà Davide Massiglia.





