Regione Liguria, la Giunta Bucci inizia a prendere forma

Due assessori ciascuno a Lega e Fratelli d'Italia, a cui potrebbe andare anche la presidenza del Consiglio regionale, uno a Forza Italia, a cui potrebbe andare la vicepresidenza della Regione, uno alla lista civica 'Bucci Presidente Vince Liguria', che essendo la seconda forza politica più votata nella coalizione di centrodestra potrebbe ambire ad un altro incarico 'chiave', mentre la delega alla Sanità a un 'tecnico'. Così potrebbe prendere forma la nuova Giunta Bucci alla guida della Regione Liguria, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali. È quanto emerge dal primo vertice della coalizione di centrodestra dopo la vittoria elettorale convocato a Genova a Palazzo Tursi nell'ufficio dello stesso sindaco Bucci in attesa della proclamazione ufficiale a presidente della Regione. Presenti all'incontro Matteo Rosso e Giovanni Donzelli in videcollegamento per FdI, Edoardo Rixi per la Lega, Alberto Cirio per Forza Italia e Ilaria Cavo per Noi Moderati.

Secondo indiscrezioni la Giunta composta da sette nomi dovrebbe essere pronta entro dieci giorni al massimo. Bucci è al lavoro anche per individuare i commissari e project manager dedicati alle infrastrutture e ai progetti contenuti nel programma del centrodestra. Nulla è ancora certo ma per la vicepresidenza della Regione si fa il nome di Marco Scajola (Forza Italia) mentre per la presidenza del Consiglio regionale quello di Stefano Balleari (Fratelli d'Italia). Tra le possibili riconferme in Giunta quelle di Simona Ferro (FdI), assessore uscente alla Scuola e allo Sport, Alessio Piana (Lega), assessore uscente allo Sviluppo economico e Giacomo Giampedrone (Bucci Presidente Vince Liguria), assessore uscente alle Infrastrutture e alla Protezione civile. Tra le possibili new entry Luca Lombardi, il candidato di FdI più votato nella circoscrizione imperiese e Sara Foscolo, la candidata della Lega più votata nella circoscrizione savonese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA