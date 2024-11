Presidio lavoratori servizi educativi davanti a Palazzo Tursi

"Mancano guanti e pannolini", "I primo 2000 giorni sono per tutte la vita, prendiamocene cura", "Pedagogia o Economia". Sono alcuni de i cartelli che le lavoratrici e i lavoratori dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Genova hanno portato davanti a Palazzo Tursi dove hanno dato vita a un presidio. "Il problema e che continua a permanere una carenza di organico dei tempi determinati per poter coprire le assenze lunghe o quelle che derivano dai permessi per legge 104 e dalle maternità - spiega Christian Briozzo delegato sindacale Funzione Pubblica Cgil - perché la giunta dove c'erano si era presa degli impegni che non sono stati rispettati. Questa è una mobilitazione per poter garantire un servizio essenziale, fondamentale nella città, e per chiedere che i lavoratori possano prestare il loro servizio con dignità, senza dover rinunciare ai loro diritti contrattuali. E poi c'è la rivendicazione sul sostegno dove chiediamo dotazioni organiche aggiuntive addove c'è un'alta incidenza di bambini con disabilità". Ma a questo si aggiunge la situazione drammatica de i servizi scolastici dove, denunciano le maestre, manca tutte, da i pannolini ai guanti, alla altre materie prime.



