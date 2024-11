Istat, Genova quarta città d'Italia con gli stipendi più alti

La retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti nella Città metropolitana di Genova nel 2022 è stata pari a 24.737 euro, sopra alla media nazionale di 22.808 euro, al quarto posto nella classifica della quattordici Città metropolitane italiane dietro a Milano con 32.472 euro, Bologna con 26.610 e Torino con 25.428. Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Istat sul benessere equo e sostenibile dei territori.

La media delle buste paga dei lavoratori dipendenti a Genova supera quelle di città come Roma a 24.243 euro, Firenze a 23.687, Venezia a 21.717 e di tutte le Città metropolitane dell'Italia meridionale.

Presi in considerazione non solo i lavoratori dipendenti il reddito medio disponibile pro capite a Genova nel 2022 è stato pari 25.708 euro, al terzo posto a livello nazionale dietro a Milano con 32.950 euro e Bologna con 27.032, ma davanti a Torino con 24.850 e sopra alla media nazionale di 21.089 euro.

Nella stessa annualità l'importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici a Genova è stato di 22.925 euro, al quarto posto a livello nazionale dietro a Milano con 24.670, Roma con 23.869 e Bologna con 23.804. Il 7,8% dei pensionati a Genova ha un reddito pensionistico di basso importo, la percentuale peggiore tra le Città metropolitane dell'Italia settentrionale, ma sopra alla media nazionale del 9,2%.



