Incendio in appartamento, agenti delle Volanti salvano anziana

I poliziotti delle Volanti, sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino dopo che la Centrale Operativa della Questura di Savona aveva ricevuto una segnalazione di incendio all'interno di un'abitazione. I poliziotti una volta giunti sul posto, hanno subito notato del fumo fuoriuscire dalla finestra di un appartamento sito al primo piano dello stabile e hanno raggiunto l'alloggio.

L'anziana donna che si trovava all'interno dell'appartamento, ormai saturo di fumo, si ostinava a non voler lasciare la sua casa, l'intervento degli agenti riusciva a convincerla ad uscire dall'abitazione nel momento in cui era già difficoltosa la respirazione anche per gli operatori, mettendola in salvo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti ed il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, si è potuto accertare che la causa che avrebbe provocato l'incendio sarebbe da imputare ad una candela accesa dall'anziana su un mobile del salone che, surriscaldando il legno e le pareti, avrebbe innescato le fiamme. Spento l'incendio e terminati gli accertamenti dei Vigili del Fuoco, l'abitazione è stata dichiarata nuovamente agibile mentre la donna è stata traportata in ospedale per accertamenti.



