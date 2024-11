Golosaria Milano, migliore trattoria italiana a Mele (Genova)

Si trova a Mele la migliore trattoria d'Italia. Lo ha decretato la XIX edizione di Golosaria Milano, manifestazione di riferimento per l'agroalimentare di qualità, ospitata nella nuova sede della Fiera Milano Rho. Un successo che non si esaurisce nel prestigioso riconoscimento della "Corona Rossa Unica": sono infatti 95 in tutto i premiati liguri tra produttori, ristoratori locali, negozi e gastronomie.

La Regione, presente alla kermesse che si è tenuta dal 2 al 4 novembre, ha partecipato all'edizione di quest'anno con uno spazio personalizzato nel quale la Liguria ha proposto un ricco calendario di eventi che ha permesso al pubblico di scoprire e assaporare le specialità del territorio. Le degustazioni e gli show cooking hanno visto protagonisti prodotti tipici come la focaccia di Recco col formaggio IGP e il pesto al mortaio, accanto a mitili e crostacei del Mar Ligure. Produttori locali e bartender liguri hanno inoltre offerto esperienze di mixology con cocktail a base di ingredienti regionali. Le dimostrazioni hanno celebrato le ricette della tradizione e le loro reinterpretazioni moderne, rispecchiando il tema della manifestazione: "Identità, territori e futuro".

Con il titolo di miglior trattoria d'Italia assegnato a una storica realtà locale, insieme ai numerosi riconoscimenti per prodotti e vini della regione, la Liguria conferma la sua posizione di rilievo nella ristorazione italiana: i premi di questa edizione contano 5 nuove "corone" (riconoscimento che viene dato ai migliori ristoranti/trattorie), oltre alle 22 confermate, e 11 nuovi "faccini radiosi" (luoghi in cui l'esperienza enogastronomica è stata "commovente"), che si sommano ai 34 già premiati negli anni scorsi: ristoranti e trattorie liguri di altissimo livello, che trovano un ampio spazio nella celebre guida Il Golosario Ristoranti 2025, giunta alla sua 26ᵃ edizione.



