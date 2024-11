Gioco d'azzardo online, in Liguria 2 miliardi nel 2023

Un "tesoretto", quello rappresentato dal gioco di azzardo online in Liguria, vicino a 2 miliardi di euro nel 2023 con un dato che avvicina alle regioni del sud Italia che trainano la classifica e che, a fronte di una spesa media italiana di 1900 euro pro capite, vede comuni come Ventimiglia - con una media di spesa di oltre 4 mila euro - nei primi 100 comuni italiani con oltre 10 mila residenti, e Portovenere che, con 8300 euro a testa rappresenta una vera emergenza. Sono dati molto preoccupanti quello emersi dal del "Libro nero dell'azzardo", presentato nell'incontro organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova e Federconsumatori in collaborazione con il Coordinamento "Mettiamoci in gioco Liguria" che si e svolto a Palazzo Ducale. Nel 2023, infatti, sono stati 82 i miliardi raccolti nell'azzardo in rete, principalmente nei Casinò online, con un aumento percentuale del 67% rispetto al 2020, e a fronte di 1.936.000 euro giocati da remoto, se ne sono "vinti" 1.835.000 con una perdita di 100 mila euro di cui quasi la metà a Genova. "Attraverso il gioco si sta preparando l'azzardo - spiega Massimiliano Vilgrani, ricercatore di Federconsumatori - e l'indagine svolta nella fascia tra gli 11 e i 18 anni mette in luce com e i più giovani siano 'adescati' da pop up e pubblicità ingannevoli che richiamano al gioco d'azzardo e anche il gioca classico passa attraverso meccanismi di acquisto che abituano al meccanismo dell'azzardo".

L'iniziativa, dedicata ai giovani, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole superiori genovesi che hanno risposto con una importante presenza e partecipazione ai lavori della mattinata. "I giovani giocano molto online e in assenza di una regolamentazione precisa - sottolinea Denise Amerini, responsabile dei comitati regionali della campagna - rischia o di incappare in situazioni molto pericolose e sviluppare dipendenze difficili da curare. Chi gioca non se se il sito al quale accede è sicuro o illegale, portando al rischia di connessioni con siti sempre più pericolosi".



