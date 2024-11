Violenza sessuale di gruppo su amiche, tre condanne

Tre giovani egiziani, uno di 24 e due di 22 anni, sono stati condannati dalla giudice Caterina Lungaro per uno stupro di gruppo avvenuto la notte di Capodanno di due anni fa sulla spiaggia di Rapallo. Tre le vittime, due sorelle di 24 e 18 anni e un'amica di soli 14 anni, tutte e tre assistite dall'avvocata Nadia Calafato del centro antiviolenza Mascherona. Le ragazze avevano conosciuto i tre giovani nordafricani durante i festeggiamenti. Avevano chiacchierato ed erano andati tutti insieme in spiaggia, poi la situazione era degenerata. Dopo che la 24enne in lacrime aveva raccontato quanto accaduto, era scattata immediata la denuncia ai carabinieri e le indagini. I tre, difesi dall'avvocato Matteo Cereghino, sono stati condannati con rito abbreviato a pene comprese tra 5 anni e 2 anni e otto mesi.



