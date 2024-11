Teatro Carlo Felice, nasce l'Associazione dei giovani

Una trentina d'anni fa, quando il nuovo Carlo Felice era appena stato aperto alle Associazione di Amici del Teatro si era affiancata una nuova realtà formata da giovanissimi melomani. Il loro nome era "Happy Charlie".

Arrivavano in teatro tutti insieme, venivano accompagnati in un settore della platea e a loro erano pure dedicati simpatici libretti informativi sulle singole opere redatti da Gino Tanasini, da anni ormai direttore del coro di voci bianche del Teatro stesso.Quei bimbetti oggi sono adultie molti fanno parte dei melomani incalliti. E questa mattina è stata presentata una nuova Associazione che intende ricalcare quella esperienza. Si tratta dell'"Associazione Carlo Felice Young APS". Presidente è l'attore Luigi Maio, affiancato come vicepresidente da Alberto Macrì, docente di storia della musica al Liceo Pertini, da tempo "trait d'union" fra l'istituto musicale e il Teatro. Il Consiglio direttivo è formato anche da Chiara Pellerano (Segretario e studente universitario), Luca Benaglia (Consigliere e studente universitario), Tiziano Robello (Consigliere e studente universitario), Emma Froro (Consigliere e studente universitario), Adriel Larosa (Consigliere e studente universitario). Tra le diverse finalità dell'Associazione la promozione di "attività musicali divulgative volte a valorizzare la Fondazione Teatro Carlo Felice e la sua programmazione con particolare riferimento al coinvolgimento di un pubblico under 35" e "la diffusione della musica in genere e del teatro musicale in particolare attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni". L'Associazione nasce infatti dalla volontà di proseguire e implementare le attività di divulgazione avviate negli anni scorsi e che hanno visto protagonisti gli studenti del Liceo Pertini e si inserisce pienamente nel percorso di valorizzazione e apertura del teatro al pubblico giovanile e alle famiglie degli studenti partecipanti.



