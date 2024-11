Bucci sulla nuova giunta, 'sono io che ci sto o me ne vado'

"Sarà importante, ma non decisivo.

Alla fine sono io che mi prendo la responsabilità, sono io che ci sto o me ne vado". Il nuovo presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine della celebrazione in ricordo dell'alluvione del 2011, commenta cosi il vertice per la formazione della nuova giunta che proseguirà anche oggi. "Sono quattro giorni che faccio vertici di maggioranza al telefono - ha detto -. Dobbiamo fare la giunta, ovviamente non la faccio da solo ma la facciamo assieme. Ci sono conversazioni che vanno avanti, prima o poi dobbiamo trovare una soluzione. Io spero prima".



