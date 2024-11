Un violento incendio boschivo si è sviluppato nella tarda serata di ieri nella zona del Groppo Rosso a Santo Stefano d'Aveto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova. All'alba è stata fatta la richiesta di un mezzo aereo per circoscrivere le fiamme in una zona impervia della faggeta. In zona anche un rifugio che è stato difeso dalle fiamme. I carabinieri stanno svolgendo indagini per capire l'origine dell'incendio.



