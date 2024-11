Liguria, da domani riunioni per centrodestra e centrosinistra

Da domani iniziano giorni cruciali per la politica ligure e genovese. Dopo l'elezione di Marco Bucci a governatore della Liguria è attesa in questi giorni la nomina ufficiale e la conseguente decadenza dal ruolo di sindaco. Riolo che sarà assunto ad interim dal vicesindaco Piciocchi, probabile candidato a sindaco delle prossime comunali, che non è escluso di possano celebrare in primavera.

Intanto domani Bucci dovrebbe incontrare i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per iniziare a discutere di deleghe e quindi della giunta. Come sempre la vigilia passa a cercare di fare nomi più o meno plausibili ma sembra certa la presenza di Marco Scajola e di Alessio Piana (il primo in quota Forza Italia e il secondo in quota Lega) e di Stefano Balleari (Fratelli d'Italia) come presidente del Consiglio. Potrebbe rientrare anche Giacomo Giampedrone, ex assessore alla Protezione civile. C'è attesa per l'assessorato più politicamente delicato ovvero quello della sanità: non è escluso che possa tornare il tecnico prestato alla politica Angelo Gratarola.

Per quanto riguarda il centrosinistra sempre per domani il segretario regionale Davide Natale ha convocato la segreteria per effettuare l'analisi del voto e organizzare il lavoro da fare per valorizzare il risultato e l'impegno nei territori dove il centrosinistra è andato meno bene. Probabilmente si parlerà anche del voto a Genova che ha abbondantemente premiato il centrosinistra proprio nel comune di cui era sindaco Marco Bucci e di conseguenza delle prossime Comunali, visto che Orlando sembra orientato a mantenere il dossier Liguria.



