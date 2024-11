Youtuber in moto scappa all'alt e ferisce passanti, arrestato

Uno youtuber ventiquattrenne, noto sui social media per i numerosi video di manovre spericolate in moto, è stato arrestato dai carabinieri a Genova con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Il giovane, residente in provincia di Bolzano, è arrivato nel capoluogo ligure insieme a un amico per realizzare nuove riprese scegliendo come sfondo la costa del levante cittadino. Durante le registrazioni ha eseguito una pericolosa impennata in Corso Europa proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri.

I militari gli hanno intimato l'alt, ma il motociclista anziché fermarsi è scappato imboccando lo svincolo per il quartiere di Nervi dopo alcune manovre contromano. Nel corso della fuga la sua guida si è fatta ancora più rischiosa, anche a causa della presenza di numerosi pedoni in città per la festività. Lo youtuber ha messo a repentaglio l'incolumità dei passanti arrivando perfino a invadere i marciapiedi e costringendo i pedoni a spostarsi d'istinto per evitare di essere investiti, alcuni hanno riportato lievi ferite nel tentativo di mettersi in salvo.

La pattuglia ha proseguito l'inseguimento fino a quando il giovane ha urtato il veicolo militare tentando un'inversione di marcia. Fermato, il 24enne è stato immobilizzato e posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento del veicolo militare, in attesa del giudizio direttissimo.



